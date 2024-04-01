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Голенкова Фекла Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорьев Иван Казак Выс. Ганькинского Иванов

Мать: Григорьева Неонила Андреева

Рождение ребёнка
17.01.1873

Сын: Голенков Афанасий Петров

Отец ребёнка: Голенков Петр Михайлов

Рождение ребёнка
25.07.1875

Дочь: Олимпиада Петрова

Отец ребёнка: Голенков Петр Михайлов

Рождение ребёнка
31.10.1877

Дочь: Зиновья Петрова

Отец ребёнка: Голенков Петр Михайлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Петрова

Отец ребёнка: Голенков Петр Михайлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голенков Григорий Петров

Отец ребёнка: Голенков Петр Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голенков Петр Михайлов

Смерть
Неизвестно
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