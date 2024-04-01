Голенкова Фекла Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.1873
Отец ребёнка: Голенков Петр Михайлов
Рождение ребёнка
25.07.1875
Дочь: Олимпиада Петрова
Отец ребёнка: Голенков Петр Михайлов
Рождение ребёнка
31.10.1877
Дочь: Зиновья Петрова
Отец ребёнка: Голенков Петр Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Петрова
Отец ребёнка: Голенков Петр Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Голенков Петр Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно