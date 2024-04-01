Григорьева (Ротова ?) Неонила Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Ротова ?) Неонила Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

09.09.1876

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Ротов Андрей Григорьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Григорьев Федор Казак Выс. Ганькинского Иванов

Отец ребёнка: Григорьев Иван Казак Выс. Ганькинского Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Николай Казак Выс. Ганькинского Иванов

Отец ребёнка: Григорьев Иван Казак Выс. Ганькинского Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голенкова Фекла Иванова

Отец ребёнка: Григорьев Иван Казак Выс. Ганькинского Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Иван Казак Выс. Ганькинского Иванов

Смерть
09.09.1876
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