Григорьева (Ротова ?) Неонила Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смерти09.09.1876
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Ротов Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1834
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голенкова Фекла Иванова
Отец ребёнка: Григорьев Иван Казак Выс. Ганькинского Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.09.1876