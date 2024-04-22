Ротов Андрей Григорьев
Место рождения
Дата рождения19.08.1786
Дата смерти29.01.1847
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1786
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Григорьева Неонила Андреева
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Ротов Василиск Казак Р. Ганькина Андреев
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Марфа Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Макрина Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дурдина Елена Андреева
Смерть
29.01.1847
61 год, чахотка