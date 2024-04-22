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Ротов Андрей Григорьев

Место рождения

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

19.08.1786

Дата смерти

29.01.1847

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1786

Отец: Ротов Григорий Запорожский Казак Савинов

Мать: Ротова Матрона Тимофеева

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Григорьева Неонила Андреева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Ротов Василиск Казак Р. Ганькина Андреев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Марфа Андреева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ротов Василий Андреев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Макрина Андреева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дурдина Елена Андреева

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
29.01.1847
61 год, чахотка
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