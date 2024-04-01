Ротова (Пушкарева) Матрона Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ротова (Пушкарева) Матрона Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

30.04.1801

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Пушкарев Тимофей Крест. Д. Медведей, Устьламенской Слободы

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Ротов Яков Григорьев

Отец ребёнка: Ротов Григорий Запорожский Казак Савинов

Бракосочетание
07.02.1777

Муж: Ротов Григорий Запорожский Казак Савинов

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.02.1779

Сын: Ротов Федор Григорьев

Отец ребёнка: Ротов Григорий Запорожский Казак Савинов

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
воспр. Семен Новокрещенов
Рождение ребёнка
1779

Сын: Ротов Афанасий Григорьев

Отец ребёнка: Ротов Григорий Запорожский Казак Савинов

Рождение ребёнка
1785

Сын: Ротов Семен Казак Р.Ганькина Григорьев

Отец ребёнка: Ротов Григорий Запорожский Казак Савинов

Рождение ребёнка
19.08.1786

Сын: Ротов Андрей Григорьев

Отец ребёнка: Ротов Григорий Запорожский Казак Савинов

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
10.03.1791

Дочь: Дарья Григорьева

Отец ребёнка: Ротов Григорий Запорожский Казак Савинов

Рождение ребёнка
1793

Сын: Ротов Денис Григорьев

Отец ребёнка: Ротов Григорий Запорожский Казак Савинов

Смерть
30.04.1801
Ганькино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
52 года
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