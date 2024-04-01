Ротова (Пушкарева) Матрона Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смерти30.04.1801
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Пушкарев Тимофей Крест. Д. Медведей, Устьламенской Слободы
Рождение ребёнка
1774
Сын: Ротов Яков Григорьев
Отец ребёнка: Ротов Григорий Запорожский Казак Савинов
Бракосочетание
07.02.1777
Рождение ребёнка
01.02.1779
Отец ребёнка: Ротов Григорий Запорожский Казак Савинов
воспр. Семен Новокрещенов
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Ротов Григорий Запорожский Казак Савинов
Рождение ребёнка
1785
Рождение ребёнка
19.08.1786
Отец ребёнка: Ротов Григорий Запорожский Казак Савинов
Рождение ребёнка
10.03.1791
Дочь: Дарья Григорьева
Отец ребёнка: Ротов Григорий Запорожский Казак Савинов
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Ротов Григорий Запорожский Казак Савинов
Смерть
30.04.1801
Ганькино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
52 года