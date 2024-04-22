Ротов Федор Григорьев
Место рождения
Дата рождения01.02.1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1779
воспр. Семен Новокрещенов
Рождение ребёнка
1800
Сын: Ротов Андрей Казак Р. Ганькина Федоров
Мать ребёнка: Ротова Ирина Яковлева
Бракосочетание
1800
Жена: Ротова Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Ротова Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Кузьмина Параскева Федорова
Мать ребёнка: Ротова Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ротов Кузьма Федоров
Мать ребёнка: Ротова Ирина Яковлева
Смерть
Неизвестно