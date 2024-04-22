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Ротов Федор Григорьев

Место рождения

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

01.02.1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1779

Отец: Ротов Григорий Запорожский Казак Савинов

Мать: Ротова Матрона Тимофеева

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
воспр. Семен Новокрещенов
Рождение ребёнка
1800

Сын: Ротов Андрей Казак Р. Ганькина Федоров

Мать ребёнка: Ротова Ирина Яковлева

Бракосочетание
1800

Жена: Ротова Ирина Яковлева

Рождение ребёнка
1801

Сын: Ротов Мардарий Федоров

Мать ребёнка: Ротова Ирина Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Кузьмина Параскева Федорова

Мать ребёнка: Ротова Ирина Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ротов Кузьма Федоров

Мать ребёнка: Ротова Ирина Яковлева

Смерть
Неизвестно
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