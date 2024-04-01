Ротов Григорий Запорожский Казак Савинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смерти25.12.1798
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Ротов Савелий
Рождение ребёнка
1774
Сын: Ротов Яков Григорьев
Мать ребёнка: Ротова Матрона Тимофеева
Бракосочетание
07.02.1777
Жена: Ротова Матрона Тимофеева
Рождение ребёнка
01.02.1779
Мать ребёнка: Ротова Матрона Тимофеева
воспр. Семен Новокрещенов
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Ротова Матрона Тимофеева
Рождение ребёнка
1785
Сын: Ротов Семен Казак Р.Ганькина Григорьев
Мать ребёнка: Ротова Матрона Тимофеева
Рождение ребёнка
19.08.1786
Мать ребёнка: Ротова Матрона Тимофеева
Рождение ребёнка
10.03.1791
Дочь: Дарья Григорьева
Мать ребёнка: Ротова Матрона Тимофеева
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Ротова Матрона Тимофеева
Смерть
25.12.1798