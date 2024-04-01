Ротов Григорий Запорожский Казак Савинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ротов Григорий Запорожский Казак Савинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

25.12.1798

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Ротов Савелий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Ротов Яков Григорьев

Мать ребёнка: Ротова Матрона Тимофеева

Бракосочетание
07.02.1777

Жена: Ротова Матрона Тимофеева

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.02.1779

Сын: Ротов Федор Григорьев

Мать ребёнка: Ротова Матрона Тимофеева

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
воспр. Семен Новокрещенов
Рождение ребёнка
1779

Сын: Ротов Афанасий Григорьев

Мать ребёнка: Ротова Матрона Тимофеева

Рождение ребёнка
1785

Сын: Ротов Семен Казак Р.Ганькина Григорьев

Мать ребёнка: Ротова Матрона Тимофеева

Рождение ребёнка
19.08.1786

Сын: Ротов Андрей Григорьев

Мать ребёнка: Ротова Матрона Тимофеева

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
10.03.1791

Дочь: Дарья Григорьева

Мать ребёнка: Ротова Матрона Тимофеева

Рождение ребёнка
1793

Сын: Ротов Денис Григорьев

Мать ребёнка: Ротова Матрона Тимофеева

Смерть
25.12.1798
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