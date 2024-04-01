Ротова Ирина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1800
Сын: Ротов Андрей Казак Р. Ганькина Федоров
Отец ребёнка: Ротов Федор Григорьев
Бракосочетание
1800
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Ротов Федор Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Кузьмина Параскева Федорова
Отец ребёнка: Ротов Федор Григорьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ротов Кузьма Федоров
Отец ребёнка: Ротов Федор Григорьев
Смерть
Неизвестно