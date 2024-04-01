Ротова Ирина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ротова Ирина Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Ротов Андрей Казак Р. Ганькина Федоров

Отец ребёнка: Ротов Федор Григорьев

Бракосочетание
1800

Муж: Ротов Федор Григорьев

Рождение ребёнка
1801

Сын: Ротов Мардарий Федоров

Отец ребёнка: Ротов Федор Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Кузьмина Параскева Федорова

Отец ребёнка: Ротов Федор Григорьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ротов Кузьма Федоров

Отец ребёнка: Ротов Федор Григорьев

Смерть
Неизвестно
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