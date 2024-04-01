Пушкарев Тимофей Крест. Д. Медведей, Устьламенской Слободы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Пушкарев Андрей Крест. Д. Житковой, Утечьей Волости Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Ротова (Пушкарева) Матрона Тимофеева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно