Пушкарев Тимофей Крест. Д. Медведей, Устьламенской Слободы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарев Тимофей Крест. Д. Медведей, Устьламенской Слободы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Пушкарев Андрей Крест. Д. Житковой, Утечьей Волости Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Ротова (Пушкарева) Матрона Тимофеева

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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