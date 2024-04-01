Пушкарев Андрей Крест. Д. Житковой, Утечьей Волости Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: Пушкарев Тимофей Крест. Д. Медведей, Устьламенской Слободы
Рождение ребёнка
Около 1776
Мать ребёнка: Пушкарева Ирина Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пушкарева Ирина Осипова
Смерть
Неизвестно