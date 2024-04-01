Пушкарев Андрей Крест. Д. Житковой, Утечьей Волости Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарев Андрей Крест. Д. Житковой, Утечьей Волости Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Пушкарев Тимофей Крест. Д. Медведей, Устьламенской Слободы

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Пушкарев Егор Андреев

Мать ребёнка: Пушкарева Ирина Осипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева Ирина Осипова

Смерть
Неизвестно
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