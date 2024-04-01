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Голенков Григорий Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голенков Петр Михайлов

Мать: Голенкова Фекла Иванова

Бракосочетание
Около 1899

Жена: Голенкова? Матрона Стефанова

Рождение ребёнка
01.10.1900

Сын: Голенков Михаил Григорьев

Мать ребёнка: Голенкова? Матрона Стефанова

Рождение ребёнка
01.02.1902

Дочь: Мария Григорьева

Мать ребёнка: Голенкова? Матрона Стефанова

Рождение ребёнка
20.12.1902

Сын: Голенков Игнатий Григорьев

Мать ребёнка: Голенкова? Матрона Стефанова

воспр. Антоний Стефанов Мухин
Рождение ребёнка
22.10.1906

Сын: Голенков Константин Григорьев

Мать ребёнка: Голенкова? Матрона Стефанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голенкова? Матрона Стефанова

Смерть
Неизвестно
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