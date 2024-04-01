Голенков Григорий Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Голенков Петр Михайлов
Мать: Голенкова Фекла Иванова
Бракосочетание
Около 1899
Рождение ребёнка
01.10.1900
Сын: Голенков Михаил Григорьев
Мать ребёнка: Голенкова? Матрона Стефанова
Рождение ребёнка
01.02.1902
Дочь: Мария Григорьева
Мать ребёнка: Голенкова? Матрона Стефанова
Рождение ребёнка
20.12.1902
Сын: Голенков Игнатий Григорьев
Мать ребёнка: Голенкова? Матрона Стефанова
воспр. Антоний Стефанов Мухин
Рождение ребёнка
22.10.1906
Сын: Голенков Константин Григорьев
Мать ребёнка: Голенкова? Матрона Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно