Голенкова? (Мухина) Матрона Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1879
Бракосочетание
Около 1899
Рождение ребёнка
01.10.1900
Сын: Голенков Михаил Григорьев
Отец ребёнка: Голенков Григорий Петров
Рождение ребёнка
01.02.1902
Дочь: Мария Григорьева
Отец ребёнка: Голенков Григорий Петров
Рождение ребёнка
20.12.1902
Сын: Голенков Игнатий Григорьев
Отец ребёнка: Голенков Григорий Петров
воспр. Антоний Стефанов Мухин
Рождение ребёнка
22.10.1906
Сын: Голенков Константин Григорьев
Отец ребёнка: Голенков Григорий Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно