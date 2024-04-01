Голенкова? (Мухина) Матрона Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голенкова? (Мухина) Матрона Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1879

Отец: Мухин Стефан Уряд. Ст. Полуденной Васильев

Мать: Мухина Матрона Петровна

Бракосочетание
Около 1899

Муж: Голенков Григорий Петров

Рождение ребёнка
01.10.1900

Сын: Голенков Михаил Григорьев

Отец ребёнка: Голенков Григорий Петров

Рождение ребёнка
01.02.1902

Дочь: Мария Григорьева

Отец ребёнка: Голенков Григорий Петров

Рождение ребёнка
20.12.1902

Сын: Голенков Игнатий Григорьев

Отец ребёнка: Голенков Григорий Петров

воспр. Антоний Стефанов Мухин
Рождение ребёнка
22.10.1906

Сын: Голенков Константин Григорьев

Отец ребёнка: Голенков Григорий Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голенков Григорий Петров

Смерть
Неизвестно
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