Голенков Афанасий Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1873
Отец: Голенков Петр Михайлов
Мать: Голенкова Фекла Иванова
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Неретина Анфиса Афанасьевна
Мать ребёнка: Голенкова Гликерья Ильинична
Рождение ребёнка
1912
Сын: Голенков Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: Голенкова Гликерья Ильинична
Медвежка, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шатан Прасковья Афанасьевна
Мать ребёнка: Голенкова Гликерья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Банникова Анна
Мать ребёнка: Голенкова Гликерья Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно