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Голенков Афанасий Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1873

Отец: Голенков Петр Михайлов

Мать: Голенкова Фекла Иванова

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Неретина Анфиса Афанасьевна

Мать ребёнка: Голенкова Гликерья Ильинична

Рождение ребёнка
1912

Сын: Голенков Александр Афанасьевич

Мать ребёнка: Голенкова Гликерья Ильинична

Медвежка, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шатан Прасковья Афанасьевна

Мать ребёнка: Голенкова Гликерья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Банникова Анна

Мать ребёнка: Голенкова Гликерья Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голенкова Гликерья Ильинична

Смерть
Неизвестно
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