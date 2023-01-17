Головизнин Евдоким Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головизнин Евдоким Карпович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

1745

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Головизнин Карп Петрович

Мать: Головизнина Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1739

Сын: Головизнин Павел Евдокимович

Мать ребёнка: Головизнина ?

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Шалаева Дарья Евдокимовна

Мать ребёнка: Головизнина ?

Рождение ребёнка
1743

Сын: Головизнин Симон Евдокимович

Мать ребёнка: Головизнина ?

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Анна Евдокимовна

Мать ребёнка: Головизнина Евдокея Андреевна

Рождение ребёнка
1757

Сын: Головизнин Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Головизнина Евдокея Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головизнина ?

Место жительства
Неизвестно
Пасегово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головизнина Евдокея Андреевна

Смерть
1745
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