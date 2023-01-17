Головизнин Евдоким Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смерти1745
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Рождение ребёнка
1739
Сын: Головизнин Павел Евдокимович
Мать ребёнка: Головизнина ?
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Шалаева Дарья Евдокимовна
Мать ребёнка: Головизнина ?
Рождение ребёнка
1743
Сын: Головизнин Симон Евдокимович
Мать ребёнка: Головизнина ?
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Анна Евдокимовна
Мать ребёнка: Головизнина Евдокея Андреевна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Головизнин Иван Евдокимович
Мать ребёнка: Головизнина Евдокея Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Головизнина ?
Место жительства
Неизвестно
Пасегово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1745