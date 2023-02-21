Головизнин Симон Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головизнин Симон Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Головизнин Евдоким Карпович

Мать: Головизнина ?

Рождение ребёнка
17.08.1763

Сын: Головизнин Мирон Сименович

Мать ребёнка: Головизнина Параскева Софроновна

Рождение ребёнка
1769

Сын: Головизнин Григорий Сименович

Мать ребёнка: Головизнина Параскева Софроновна

Рождение ребёнка
23.06.1770

Дочь: Агрипина Симоновна

Мать ребёнка: Головизнина Параскева Софроновна

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Матрона Симоновна

Мать ребёнка: Головизнина Параскева Софроновна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Марина Симоновна

Мать ребёнка: Головизнина Параскева Софроновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головизнина Параскева Софроновна

Место жительства
Неизвестно
Пасегово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
1795
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