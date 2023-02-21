Головизнин Симон Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Головизнин Евдоким Карпович
Мать: Головизнина ?
Рождение ребёнка
17.08.1763
Сын: Головизнин Мирон Сименович
Мать ребёнка: Головизнина Параскева Софроновна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Головизнин Григорий Сименович
Мать ребёнка: Головизнина Параскева Софроновна
Рождение ребёнка
23.06.1770
Дочь: Агрипина Симоновна
Мать ребёнка: Головизнина Параскева Софроновна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Матрона Симоновна
Мать ребёнка: Головизнина Параскева Софроновна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Марина Симоновна
Мать ребёнка: Головизнина Параскева Софроновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Пасегово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
1795