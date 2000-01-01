Головизнина Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловизнина Дарья Ивановна

Головизнина Дарья Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Дочь: Уткина Матрона Карповна

Отец ребёнка: Головизнин Карп Петрович

Рождение ребёнка
1712

Сын: Головизнин Потап Карпович

Отец ребёнка: Головизнин Карп Петрович

Рождение ребёнка
1714

Сын: Головизнин Евдоким Карпович

Отец ребёнка: Головизнин Карп Петрович

Рождение ребёнка
1722

Дочь: Микулина Лисавета Карповна

Отец ребёнка: Головизнин Карп Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головизнин Карп Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close