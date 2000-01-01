Головизнина Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Уткина Матрона Карповна
Отец ребёнка: Головизнин Карп Петрович
Рождение ребёнка
1712
Сын: Головизнин Потап Карпович
Отец ребёнка: Головизнин Карп Петрович
Рождение ребёнка
1714
Сын: Головизнин Евдоким Карпович
Отец ребёнка: Головизнин Карп Петрович
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Микулина Лисавета Карповна
Отец ребёнка: Головизнин Карп Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно