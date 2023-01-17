Головизнин Карп Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головизнин Карп Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1672

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Дочь: Уткина Матрона Карповна

Мать ребёнка: Головизнина Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1712

Сын: Головизнин Потап Карпович

Мать ребёнка: Головизнина Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1714

Сын: Головизнин Евдоким Карпович

Мать ребёнка: Головизнина Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1722

Дочь: Микулина Лисавета Карповна

Мать ребёнка: Головизнина Дарья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головизнина Дарья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Пасегово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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