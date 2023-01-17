Головизнин Карп Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1672
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Уткина Матрона Карповна
Мать ребёнка: Головизнина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1712
Сын: Головизнин Потап Карпович
Мать ребёнка: Головизнина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1714
Сын: Головизнин Евдоким Карпович
Мать ребёнка: Головизнина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Микулина Лисавета Карповна
Мать ребёнка: Головизнина Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Пасегово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно