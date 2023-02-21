Головизнина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1739
Сын: Головизнин Павел Евдокимович
Отец ребёнка: Головизнин Евдоким Карпович
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Шалаева Дарья Евдокимовна
Отец ребёнка: Головизнин Евдоким Карпович
Рождение ребёнка
1743
Сын: Головизнин Симон Евдокимович
Отец ребёнка: Головизнин Евдоким Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно