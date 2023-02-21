Головизнина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головизнина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: Головизнин Павел Евдокимович

Отец ребёнка: Головизнин Евдоким Карпович

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Шалаева Дарья Евдокимовна

Отец ребёнка: Головизнин Евдоким Карпович

Рождение ребёнка
1743

Сын: Головизнин Симон Евдокимович

Отец ребёнка: Головизнин Евдоким Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головизнин Евдоким Карпович

Смерть
Неизвестно
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