Головизнина (Крысова) Евдокея Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Анна Евдокимовна
Отец ребёнка: Головизнин Евдоким Карпович
Рождение ребёнка
1757
Сын: Головизнин Иван Евдокимович
Отец ребёнка: Головизнин Евдоким Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Орловский уезд, Истобенский стан, деревня Малыговская
Смерть
Неизвестно