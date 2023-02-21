Головизнина (Крысова) Евдокея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головизнина (Крысова) Евдокея Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Анна Евдокимовна

Отец ребёнка: Головизнин Евдоким Карпович

Рождение ребёнка
1757

Сын: Головизнин Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Головизнин Евдоким Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головизнин Евдоким Карпович

Место жительства
Неизвестно
Орловский уезд, Истобенский стан, деревня Малыговская
Смерть
Неизвестно
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