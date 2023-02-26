Пелагея Иванова
Место рожденияд.Литвяки Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Иван Ануфриев
Мать: Анна Алексеева
д.Литвяки Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.01.1885
Муж: Михаил Кириаков
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889
Сын: Дмитрий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Кириаков
Смерть
Неизвестно