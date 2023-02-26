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Пелагея Иванова

Место рождения

д.Литвяки Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Иван Ануфриев

Мать: Анна Алексеева

д.Литвяки Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.01.1885

Муж: Михаил Кириаков

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889

Сын: Дмитрий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Кириаков

Смерть
Неизвестно
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