Михаил Кириаков
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти28.01.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Кириак Самуйлов
Мать: Пелагея Алексеева
Бракосочетание
13.01.1885
Жена: Пелагея Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889
Сын: Дмитрий Михайлов
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Военная служба
Неизвестно
рядовой
Смерть
28.01.1890