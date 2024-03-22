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Михаил Кириаков

Место рождения

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1865

Дата смерти

28.01.1890

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Кириак Самуйлов

Мать: Пелагея Алексеева

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
13.01.1885

Жена: Пелагея Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889

Сын: Дмитрий Михайлов

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Военная служба
Неизвестно
рядовой
Смерть
28.01.1890
Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
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