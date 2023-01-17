Иван Ануфриев
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1783
Сын: Николай Иванов
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Рождение
1830
Отец: Ануфрий Никифоров
Мать: ?
Бракосочетание
12.05.1848
Жена: Анна Алексеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Анна Алексеева
д.Литвяки Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно