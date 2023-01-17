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Иван Ануфриев

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Место рождения

Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1783

Сын: Николай Иванов

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение
1830

Отец: Ануфрий Никифоров

Мать: ?

Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
12.05.1848

Жена: Анна Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Анна Алексеева

д.Литвяки Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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