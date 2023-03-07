Анна Алексеева
Место рожденияд.Новики Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1783
Сын: Николай Иванов
Отец ребёнка: Иван Ануфриев
Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Новики Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.05.1848
Муж: Иван Ануфриев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Ануфриев
д.Литвяки Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно