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Анна Алексеева

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Место рождения

д.Новики Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1783

Сын: Николай Иванов

Отец ребёнка: Иван Ануфриев

Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Новики Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.05.1848

Муж: Иван Ануфриев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иван Ануфриев

д.Литвяки Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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