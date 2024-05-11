Шапшал (Танатар) Анна Севастьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.12.1905 ст.
Сын: Шапшал Сергей Ильич
Отец ребёнка: Шапшал Илья Федорович (Юфудович)
Рождение ребёнка
1909
Сын: Шапшал Борис Ильич
Отец ребёнка: Шапшал Илья Федорович (Юфудович)
Рождение ребёнка
29.06.1919
Дочь: Власова (Шапшал) Наталья Ильинична
Отец ребёнка: Шапшал Илья Федорович (Юфудович)
Смерть
Неизвестно
Похоронена в Москве (согласно «Софийскому некрополю»)