Шапшал (Танатар) Анна Севастьяновна 1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шапшал (Танатар) Анна Севастьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Танатар Севастьян Моисеевич

Мать: Танатар (Габай) Батшева Самуиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шапшал Илья Федорович (Юфудович)

Рождение ребёнка
22.12.1905 ст.

Сын: Шапшал Сергей Ильич

Отец ребёнка: Шапшал Илья Федорович (Юфудович)

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Шапшал Борис Ильич

Отец ребёнка: Шапшал Илья Федорович (Юфудович)

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
29.06.1919

Дочь: Власова (Шапшал) Наталья Ильинична

Отец ребёнка: Шапшал Илья Федорович (Юфудович)

Одесса, Одеська область
Смерть
Неизвестно
Похоронена в Москве (согласно «Софийскому некрополю»)

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