Власова (Шапшал) Наталья Ильинична
Место рождения
Дата рождения29.06.1919
Дата смерти31.08.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1919
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Смерть
31.08.2008