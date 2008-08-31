Власова (Шапшал) Наталья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Шапшал) Наталья Ильинична

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Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

29.06.1919

Дата смерти

31.08.2008

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1919

Отец: Шапшал Илья Федорович (Юфудович)

Мать: Шапшал Анна Севастьяновна

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Смерть
31.08.2008
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