Шапшал Илья Федорович (Юфудович) 23.01.1878 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Шапшал Илья Федорович (Юфудович)

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

23.01.1878 ст.

Дата смерти

12.05.1949

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапшал (Танатар) Анна Севастьяновна

Упоминание
Неизвестно
Алманах на Софийския университет. Т. 1. С., 1988, с. 675.
Упоминание
Неизвестно
Енциклопедия България | Т. 7, 1996, с. 496
Работа или профессия
Неизвестно
Медик. Анатом
Рождение ребёнка
22.12.1905 ст.

Сын: Шапшал Сергей Ильич

Мать ребёнка: Шапшал (Танатар) Анна Севастьяновна

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Шапшал Борис Ильич

Мать ребёнка: Шапшал (Танатар) Анна Севастьяновна

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
29.06.1919

Дочь: Власова (Шапшал) Наталья Ильинична

Мать ребёнка: Шапшал (Танатар) Анна Севастьяновна

Одесса, Одеська область
Смерть
12.05.1949
Причина смерти: рак легких
Похороны
После 12.05.1949
Центральное кладбище (София), г. София, Болгария

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