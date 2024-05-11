Шапшал Илья Федорович (Юфудович)
Место рождения
Дата рождения23.01.1878 ст.
Дата смерти12.05.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1878 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Алманах на Софийския университет. Т. 1. С., 1988, с. 675.
Упоминание
Неизвестно
Енциклопедия България | Т. 7, 1996, с. 496
Работа или профессия
Неизвестно
Медик. Анатом
Рождение ребёнка
22.12.1905 ст.
Сын: Шапшал Сергей Ильич
Мать ребёнка: Шапшал (Танатар) Анна Севастьяновна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Шапшал Борис Ильич
Мать ребёнка: Шапшал (Танатар) Анна Севастьяновна
Рождение ребёнка
29.06.1919
Дочь: Власова (Шапшал) Наталья Ильинична
Мать ребёнка: Шапшал (Танатар) Анна Севастьяновна
Смерть
12.05.1949
Причина смерти: рак легких
Похороны
После 12.05.1949
Центральное кладбище (София), г. София, Болгария