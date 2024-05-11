Танатар (Габай) Батшева Самуиловна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Танатар Лидия Севастьяновна
Отец ребёнка: Танатар Севастьян Моисеевич
Рождение ребёнка
1883
Сын: Танатар Самуил Севастьянович
Отец ребёнка: Танатар Севастьян Моисеевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Шапшал (Танатар) Анна Севастьяновна
Отец ребёнка: Танатар Севастьян Моисеевич
Смерть
Неизвестно