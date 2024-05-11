Танатар (Габай) Батшева Самуиловна 1860 — найти родственников по фамилии на Familio
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Танатар (Габай) Батшева Самуиловна

Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Габай Самуил Садукович

Мать: Габай (Мичри) Анна Юфудовна

Харьков, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Танатар Севастьян Моисеевич

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Танатар Лидия Севастьяновна

Отец ребёнка: Танатар Севастьян Моисеевич

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Танатар Самуил Севастьянович

Отец ребёнка: Танатар Севастьян Моисеевич

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Шапшал (Танатар) Анна Севастьяновна

Отец ребёнка: Танатар Севастьян Моисеевич

Смерть
Неизвестно

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