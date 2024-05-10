Габай (Мичри) Анна Юфудовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Габай (Мичри) Анна Юфудовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1914

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мичри Юфуда (Федор)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габай Софья Самуиловна

Отец ребёнка: Габай Самуил Садукович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габай Екатерина Самуиловна

Отец ребёнка: Габай Самуил Садукович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габай Осип Самуилович

Отец ребёнка: Габай Самуил Садукович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синани (Габай) Рахиль Самуиловна

Отец ребёнка: Габай Самуил Садукович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габай Настасья Самуиловна

Отец ребёнка: Габай Самуил Садукович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габай Эсфирь Самуиловна

Отец ребёнка: Габай Самуил Садукович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габай Самуил Садукович

Упоминание
Неизвестно
Синани Самуил Соломонович. «Мои воспоминания» | Воспоминания не были изданы, книга существует только в электронном виде. | Анна Федоровна, урожденная Мичри, была замужем за Самуилом Габай, в Москве у ... Показать все
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Майкапар (Габай) Сара Самуиловна

Отец ребёнка: Габай Самуил Садукович

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Танатар (Габай) Батшева Самуиловна

Отец ребёнка: Габай Самуил Садукович

Харьков, Харківська область
Смерть
После 1914

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