Танатар Севастьян Моисеевич
Место рождения
Дата рождения19.10.1849
Дата смерти13.12.1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Википедия | https://ru.wikipedia.org/wiki/Танатар,_Севастьян_Моисеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Химик.
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Танатар Лидия Севастьяновна
Мать ребёнка: Танатар (Габай) Батшева Самуиловна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Танатар Самуил Севастьянович
Мать ребёнка: Танатар (Габай) Батшева Самуиловна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Шапшал (Танатар) Анна Севастьяновна
Мать ребёнка: Танатар (Габай) Батшева Самуиловна
Смерть
13.12.1917