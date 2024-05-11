Танатар Севастьян Моисеевич 19.10.1849 — найти родственников по фамилии на Familio
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Танатар Севастьян Моисеевич

Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

19.10.1849

Дата смерти

13.12.1917

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Одесса, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Танатар (Габай) Батшева Самуиловна

Одесса, Одеська область
Упоминание
Неизвестно
Википедия | https://ru.wikipedia.org/wiki/Танатар,_Севастьян_Моисеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Химик.
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Танатар Лидия Севастьяновна

Мать ребёнка: Танатар (Габай) Батшева Самуиловна

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Танатар Самуил Севастьянович

Мать ребёнка: Танатар (Габай) Батшева Самуиловна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Шапшал (Танатар) Анна Севастьяновна

Мать ребёнка: Танатар (Габай) Батшева Самуиловна

Смерть
13.12.1917
Одесса, Одеська область

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