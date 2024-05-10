Габай Самуил Садукович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти1877 или 1879
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Габай Софья Самуиловна
Мать ребёнка: Габай (Мичри) Анна Юфудовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Габай Екатерина Самуиловна
Мать ребёнка: Габай (Мичри) Анна Юфудовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Габай (Мичри) Анна Юфудовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синани (Габай) Рахиль Самуиловна
Мать ребёнка: Габай (Мичри) Анна Юфудовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Габай Настасья Самуиловна
Мать ребёнка: Габай (Мичри) Анна Юфудовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Габай Эсфирь Самуиловна
Мать ребёнка: Габай (Мичри) Анна Юфудовна
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Синани Самуил Соломонович. «Мои воспоминания» | Воспоминания не были изданы, книга существует только в электронном виде. | Анна Федоровна, урожденная Мичри, была замужем за Самуилом Габай, в Москве у ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Фабрикант
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Майкапар (Габай) Сара Самуиловна
Мать ребёнка: Габай (Мичри) Анна Юфудовна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Танатар (Габай) Батшева Самуиловна
Мать ребёнка: Габай (Мичри) Анна Юфудовна
Смерть
1877 или 1879
Москва, город федерального значения Москва