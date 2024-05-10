Габай Самуил Садукович 1826 — найти родственников по фамилии на Familio
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Габай Самуил Садукович

Место рождения

Евпатория, Евпатория, Республика Крым

Дата рождения

1826

Дата смерти

1877 или 1879

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габай Софья Самуиловна

Мать ребёнка: Габай (Мичри) Анна Юфудовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габай Екатерина Самуиловна

Мать ребёнка: Габай (Мичри) Анна Юфудовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габай Осип Самуилович

Мать ребёнка: Габай (Мичри) Анна Юфудовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синани (Габай) Рахиль Самуиловна

Мать ребёнка: Габай (Мичри) Анна Юфудовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габай Настасья Самуиловна

Мать ребёнка: Габай (Мичри) Анна Юфудовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габай Эсфирь Самуиловна

Мать ребёнка: Габай (Мичри) Анна Юфудовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Габай (Мичри) Анна Юфудовна

Упоминание
Неизвестно
Синани Самуил Соломонович. «Мои воспоминания» | Воспоминания не были изданы, книга существует только в электронном виде. | Анна Федоровна, урожденная Мичри, была замужем за Самуилом Габай, в Москве у ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Фабрикант
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Майкапар (Габай) Сара Самуиловна

Мать ребёнка: Габай (Мичри) Анна Юфудовна

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Танатар (Габай) Батшева Самуиловна

Мать ребёнка: Габай (Мичри) Анна Юфудовна

Харьков, Харківська область
Смерть
1877 или 1879
Москва, город федерального значения Москва

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