Майкапар (Габай) Сара Самуиловна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти1941
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Синани Самуил Соломонович. «Мои воспоминания» | Воспоминания не были изданы, книга существует только в электронном виде. | Старшая дочь, Сара, вышла замуж за караима Абрама Майкапара, они жили в Риге,... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Сын: Майкапар Самуил Абрамович
Отец ребёнка: Майкапар Абрам Самуилович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Майкапар Федор (Юфуда) Абрамович
Отец ребёнка: Майкапар Абрам Самуилович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.09.1879
Сын: Майкапар Михаил Абрамович
Отец ребёнка: Майкапар Абрам Самуилович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Майкапар) Надежда Абрамовна
Отец ребёнка: Майкапар Абрам Самуилович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Майкапар Гелель Абрамович
Отец ребёнка: Майкапар Абрам Самуилович
Смерть
1941