Майкапар (Габай) Сара Самуиловна 1857 — найти родственников по фамилии на Familio
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Майкапар (Габай) Сара Самуиловна

Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

1857

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Габай Самуил Садукович

Мать: Габай (Мичри) Анна Юфудовна

Харьков, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Майкапар Абрам Самуилович

Упоминание
Неизвестно
Синани Самуил Соломонович. «Мои воспоминания» | Воспоминания не были изданы, книга существует только в электронном виде. | Старшая дочь, Сара, вышла замуж за караима Абрама Майкапара, они жили в Риге,... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Рига, Rīga
Рождение ребёнка
1874

Сын: Майкапар Самуил Абрамович

Отец ребёнка: Майкапар Абрам Самуилович

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Майкапар Федор (Юфуда) Абрамович

Отец ребёнка: Майкапар Абрам Самуилович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.09.1879

Сын: Майкапар Михаил Абрамович

Отец ребёнка: Майкапар Абрам Самуилович

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Майкапар) Надежда Абрамовна

Отец ребёнка: Майкапар Абрам Самуилович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Майкапар Гелель Абрамович

Отец ребёнка: Майкапар Абрам Самуилович

Рига, Rīga
Смерть
1941

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