Недорезов Владимир Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Недорезов Дмитрий Матвеевич
Мать: Недорезова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Недорезова) Мария Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Недорезов Василий Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Недорезов Иван Владимирович
Мать ребёнка: Недорезова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Недорезов Никита Владимирович
Мать ребёнка: Недорезова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Недорезова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Недорезова) Лесна Владимировна
Мать ребёнка: Недорезова Надежда
Рождение ребёнка
1906
Сын: Недорезов Ефим Владимирович
Мать ребёнка: Недорезова Надежда
Смерть
Неизвестно