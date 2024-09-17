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Недорезов Владимир Дмитриевич

Место рождения

Романовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Недорезов Дмитрий Матвеевич

Мать: Недорезова Евдокия

Романовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Недорезова) Мария Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Недорезов Василий Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Недорезов Иван Владимирович

Мать ребёнка: Недорезова Надежда

Романовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Недорезов Никита Владимирович

Мать ребёнка: Недорезова Надежда

Романовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недорезова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Недорезова) Лесна Владимировна

Мать ребёнка: Недорезова Надежда

Романовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Недорезов Ефим Владимирович

Мать ребёнка: Недорезова Надежда

Романовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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