Недорезова Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недорезова Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Недорезов Иван Владимирович

Отец ребёнка: Недорезов Владимир Дмитриевич

Романовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Недорезов Никита Владимирович

Отец ребёнка: Недорезов Владимир Дмитриевич

Романовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недорезов Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Недорезова) Лесна Владимировна

Отец ребёнка: Недорезов Владимир Дмитриевич

Романовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Недорезов Ефим Владимирович

Отец ребёнка: Недорезов Владимир Дмитриевич

Романовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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