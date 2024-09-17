Недорезова Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Недорезов Иван Владимирович
Отец ребёнка: Недорезов Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Недорезов Никита Владимирович
Отец ребёнка: Недорезов Владимир Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Недорезова) Лесна Владимировна
Отец ребёнка: Недорезов Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
1906
Сын: Недорезов Ефим Владимирович
Отец ребёнка: Недорезов Владимир Дмитриевич
Смерть
Неизвестно