Недорезов Дмитрий Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Недорезов Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Недорезов Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Недорезова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Недорезова Евдокия
Рождение ребёнка
1869
Сын: Недорезов Федор Дмитриевич
Мать ребёнка: Недорезова Евдокия
Рождение ребёнка
1870
Сын: Недорезов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Недорезова Евдокия
Рождение ребёнка
1881
Сын: Недорезов Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Недорезова Евдокия
Рождение ребёнка
1886
Сын: Недорезов Яков Дмитриевич
Мать ребёнка: Недорезова Евдокия
Смерть
Неизвестно