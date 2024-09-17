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Недорезов Дмитрий Матвеевич

Место рождения

Романовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Недорезов Матвей

Мать: не указана

Романовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Недорезов Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Недорезова Евдокия

Романовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недорезова Евдокия

Рождение ребёнка
1869

Сын: Недорезов Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Недорезова Евдокия

Романовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Недорезов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Недорезова Евдокия

Романовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Недорезов Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Недорезова Евдокия

Романовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Недорезов Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: Недорезова Евдокия

Романовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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