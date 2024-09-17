Недорезов Ефим Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНедорезов Ефим Владимирович

Недорезов Ефим Владимирович

Место рождения

Романовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Недорезов Владимир Дмитриевич

Мать: Недорезова Надежда

Романовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Недорезова) Мария Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Недорезов Петр Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Недорезов Николай Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.