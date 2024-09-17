Недорезов Ефим Владимирович
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Недорезов Владимир Дмитриевич
Мать: Недорезова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Недорезова) Мария Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Недорезов Николай Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно