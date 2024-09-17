Недорезова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недорезова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Недорезов Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Недорезов Дмитрий Матвеевич

Романовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недорезов Дмитрий Матвеевич

Рождение ребёнка
1869

Сын: Недорезов Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Недорезов Дмитрий Матвеевич

Романовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Недорезов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Недорезов Дмитрий Матвеевич

Романовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Недорезов Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Недорезов Дмитрий Матвеевич

Романовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Недорезов Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Недорезов Дмитрий Матвеевич

Романовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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