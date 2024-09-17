Недорезова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Недорезов Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Недорезов Дмитрий Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869
Сын: Недорезов Федор Дмитриевич
Отец ребёнка: Недорезов Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
1870
Сын: Недорезов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Недорезов Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
1881
Сын: Недорезов Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Недорезов Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
1886
Сын: Недорезов Яков Дмитриевич
Отец ребёнка: Недорезов Дмитрий Матвеевич
Смерть
Неизвестно