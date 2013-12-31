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Большаков Василий Елизарович?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Большаков _

Мать: Большакова _

Рождение ребёнка
27.05.1927

Дочь: Коробейникова Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Большакова Наталья Васильевна

Баш АССР Калтасимский район, деревня Орешко
Рождение ребёнка
Около 1937

Сын: Большаков Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Большакова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большаков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Большакова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кетова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Большакова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большаков Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Большакова Наталья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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