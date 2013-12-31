Большаков Василий Елизарович?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Большаков _
Мать: Большакова _
Рождение ребёнка
27.05.1927
Дочь: Коробейникова Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Большакова Наталья Васильевна
Баш АССР Калтасимский район, деревня Орешко
Рождение ребёнка
Около 1937
Сын: Большаков Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Большакова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большаков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Большакова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кетова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Большакова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большаков Леонид Васильевич
Мать ребёнка: Большакова Наталья Васильевна
Смерть
Неизвестно