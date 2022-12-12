станица Новогригорьевская, станица Новогригорьевская, Иловлинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Новогригорьевская

Иловлинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Округ Донской второй
1062Новогригорьевская, станица казачья.при р. Дону.148276750731Церковь православная 1. Ярмарка 1. Переправа чрез р. Дон.
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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
2-й Донской округ, Новогригорьевская станица
3006Новогригорьевская станица, при реке Дон2884655518519Ст. пр., церковь, школа, пчт.-тел. отд.400139

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Иловлинский район
14698Новогригорьевскаястаница49°25,0' с.ш.43°38,0' в.д.M-38-088

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Иловлинский муниципальный район, Новогригорьевское сельское поселение
18614432101ст-ца Новогригорьевскаястаница
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