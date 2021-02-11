Кетова (Большакова) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1964
Дочь: Ерёмина Ольга
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.10.1967
Дочь: Федорова Галина Юрьевна
Отец ребёнка: Кетов Юрий
Рождение ребёнка
08.10.1967
Дочь: Кишинько Наталия Юрьевна
Отец ребёнка: Кетов Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кетов Юрий