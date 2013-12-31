Коробейникова (Большакова) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробейникова (Большакова) Лидия Васильевна

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Место рождения

Баш АССР Калтасимский район, деревня Орешко

Дата рождения

27.05.1927

Дата смерти

31.12.2013

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1927

Отец: Большаков Василий Елизарович?

Мать: Большакова Наталья Васильевна

Баш АССР Калтасимский район, деревня Орешко
Бракосочетание
20.05.1950

Муж: Коробейников Николай Михайлович

Кармышево, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Свидетельство о браке АО 107452 от 20.05.1950 г.
Рождение ребёнка
01.08.1964

Сын: Коробейников Павел Николаевич

Отец ребёнка: Коробейников Николай Михайлович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробейников Александр Николаевич

Отец ребёнка: Коробейников Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коробицина Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Коробейников Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробейников Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Коробейников Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Батуева Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Коробейников Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полковникова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Коробейников Николай Михайлович

Смерть
31.12.2013
Пермь, Пермский, Пермский край
Свидетельство о смерти II-ВГ № 851650
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