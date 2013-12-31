Коробейникова (Большакова) Лидия Васильевна
Место рожденияБаш АССР Калтасимский район, деревня Орешко
Дата рождения27.05.1927
Дата смерти31.12.2013
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1927
Баш АССР Калтасимский район, деревня Орешко
Бракосочетание
20.05.1950
Кармышево, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Свидетельство о браке АО 107452 от 20.05.1950 г.
Рождение ребёнка
01.08.1964
Сын: Коробейников Павел Николаевич
Отец ребёнка: Коробейников Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коробейников Александр Николаевич
Отец ребёнка: Коробейников Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коробицина Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Коробейников Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коробейников Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Коробейников Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Батуева Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Коробейников Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полковникова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Коробейников Николай Михайлович
Смерть
31.12.2013
Свидетельство о смерти II-ВГ № 851650