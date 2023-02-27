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Большаков Егор Ульянович

Место рождения

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Большаков Ульян Василискович

Мать: Большакова _

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Большаков Василий Егорович

Мать ребёнка: Большакова _

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Котельникова Анна (Нюра) Егоровна

Мать ребёнка: Большакова _

Рождение ребёнка
С 1913 по 1914

Сын: Большаков Николай Егорович

Мать ребёнка: Большакова _

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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