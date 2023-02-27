Большаков Егор Ульянович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Большаков Ульян Василискович
Мать: Большакова _
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Большаков Василий Егорович
Мать ребёнка: Большакова _
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Котельникова Анна (Нюра) Егоровна
Мать ребёнка: Большакова _
Рождение ребёнка
С 1913 по 1914
Сын: Большаков Николай Егорович
Мать ребёнка: Большакова _
Смерть
Неизвестно