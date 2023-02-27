Большакова _
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большаков Георгий Ульянович
Отец ребёнка: Большаков Ульян Василискович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большаков Елизар Ульянович
Отец ребёнка: Большаков Ульян Василискович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Большаков Ульян Василискович
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Большаков Ульян Василискович
Смерть
Неизвестно