Большакова _ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова _

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большаков Георгий Ульянович

Отец ребёнка: Большаков Ульян Василискович

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большаков Елизар Ульянович

Отец ребёнка: Большаков Ульян Василискович

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большаков Егор Ульянович

Отец ребёнка: Большаков Ульян Василискович

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1881

Сын: Большаков Иван Ульянович

Отец ребёнка: Большаков Ульян Василискович

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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