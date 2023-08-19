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Большаков Иван Ульянович

Место рождения

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Большаков Ульян Василискович

Мать: Большакова _

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1905

Сын: Большаков Иван Иванович

Мать ребёнка: Большакова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Большакова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сюткина Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Большакова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Большакова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова Наталья

Смерть
Неизвестно
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