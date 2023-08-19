Большаков Иван Ульянович
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Большаков Ульян Василискович
Мать: Большакова _
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Большакова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Большакова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сюткина Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Большакова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Большакова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Большакова Наталья
Смерть
Неизвестно