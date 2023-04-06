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Большаков Елизар Ульянович

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Место рождения

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Большаков Ульян Василискович

Мать: Большакова _

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1898

Сын: Большаков Александр Елизарович

Мать ребёнка: не указана

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1902

Сын: Большаков Николай Елизарович

Мать ребёнка: не указана

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: - _ Елизаровина

Мать ребёнка: не указана

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: _ Елизаровна

Мать ребёнка: не указана

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: _ Елизаровна

Мать ребёнка: не указана

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: - _ Елизаровна

Мать ребёнка: не указана

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большаков Иван Елизарович

Мать ребёнка: не указана

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большаков Василий Елизарович

Мать ребёнка: не указана

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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