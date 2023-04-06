Большаков Елизар Ульянович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Большаков Ульян Василискович
Мать: Большакова _
Рождение ребёнка
1898
Сын: Большаков Александр Елизарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Большаков Николай Елизарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: - _ Елизаровина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: _ Елизаровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: _ Елизаровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: - _ Елизаровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большаков Иван Елизарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большаков Василий Елизарович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно