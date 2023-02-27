Большаков Александр Елизарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБольшаков Александр Елизарович

Большаков Александр Елизарович

Место рождения

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Большаков Елизар Ульянович

Мать: не указана

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Большакова) Антонина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большаков Михаил Александрович

Мать ребёнка: не указана

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1929

Сын: Большаков Алексей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1931

Сын: Большаков Иван Александрович

Мать ребёнка: не указана

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Красноперова (Большакова) Нина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.