Большаков Александр Елизарович
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Большаков Елизар Ульянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Большакова) Антонина Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большаков Михаил Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1929
Сын: Большаков Алексей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1931
Сын: Большаков Иван Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Красноперова (Большакова) Нина Александровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно