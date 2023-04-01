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Большаков Николай Елизарович

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Место рождения

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Большаков Елизар Ульянович

Мать: не указана

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Большаков Василий Николаевич

Мать ребёнка: Большакова Евдокия Федоровна

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.12.1924

Сын: Большаков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Большакова Евдокия Федоровна

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1936

Сын: Большаков Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Большакова Евдокия Федоровна

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1943

Сын: Большаков Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Большакова Евдокия Федоровна

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1945

Дочь: Иванова (Большакова) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Большакова Евдокия Федоровна

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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