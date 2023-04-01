Большаков Николай Елизарович
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Большаков Елизар Ульянович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Сын: Большаков Василий Николаевич
Мать ребёнка: Большакова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
26.12.1924
Сын: Большаков Иван Николаевич
Мать ребёнка: Большакова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Большаков Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Большакова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1943
Сын: Большаков Леонид Николаевич
Мать ребёнка: Большакова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
22.04.1945
Дочь: Иванова (Большакова) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Большакова Евдокия Федоровна
Смерть
Неизвестно