Большакова Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1924
Сын: Большаков Иван Николаевич
Отец ребёнка: Большаков Николай Елизарович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Большаков Василий Николаевич
Отец ребёнка: Большаков Николай Елизарович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Большаков Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Большаков Николай Елизарович
Рождение ребёнка
1943
Сын: Большаков Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Большаков Николай Елизарович
Рождение ребёнка
22.04.1945
Дочь: Иванова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Большаков Николай Елизарович
Бракосочетание
Неизвестно