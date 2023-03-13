Большакова Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова Евдокия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1906

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1924

Сын: Большаков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Большаков Николай Елизарович

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1924

Сын: Большаков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Большаков Николай Елизарович

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1936

Сын: Большаков Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Большаков Николай Елизарович

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1943

Сын: Большаков Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Большаков Николай Елизарович

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1945

Дочь: Иванова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Большаков Николай Елизарович

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Николай Елизарович

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