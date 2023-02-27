Большаков Ульян Василискович
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большаков Елизар Ульянович
Мать ребёнка: Большакова _
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Большакова _
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большаков Георгий Ульянович
Мать ребёнка: Большакова _
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Большакова _
Смерть
Неизвестно