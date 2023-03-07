Большаков Василиск Васильевич
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Большаков Василий Антонович
Мать: Большакова Устинья
Рождение ребёнка
1824
Сын: Большаков Мамонт Василискович
Мать ребёнка: Большакова Акулина Антонова
Рождение ребёнка
1827
Сын: Большаков Назар Василискович
Мать ребёнка: Большакова Акулина Антонова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Екатерина Василисковна
Мать ребёнка: Большакова Акулина Антонова
Рождение ребёнка
1846
Сын: Большаков Ульян Василискович
Мать ребёнка: Большакова Акулина Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно