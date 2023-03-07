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Большаков Василиск Васильевич

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Место рождения

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Большаков Василий Антонович

Мать: Большакова Устинья

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Сын: Большаков Мамонт Василискович

Мать ребёнка: Большакова Акулина Антонова

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Сын: Большаков Назар Василискович

Мать ребёнка: Большакова Акулина Антонова

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Екатерина Василисковна

Мать ребёнка: Большакова Акулина Антонова

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Большаков Ульян Василискович

Мать ребёнка: Большакова Акулина Антонова

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова Акулина Антонова

Смерть
Неизвестно
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