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Большаков Василий Антонович

Место рождения

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1779

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Большаков Антон Силантьевич

Мать: Большакова Марина Ивановна

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова Устинья

Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Большакова) Акулина Васильевна

Мать ребёнка: Большакова Устинья

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Большакова) Настасья Васильевна

Мать ребёнка: Большакова Устинья

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1805

Сын: Большаков Василиск Васильевич

Мать ребёнка: Большакова Устинья

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.02.1816

Дочь: (Большакова) Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Большакова Устинья

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1847

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