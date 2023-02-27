Большаков Василий Антонович
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Большакова Устинья
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Большакова) Акулина Васильевна
Мать ребёнка: Большакова Устинья
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Большакова) Настасья Васильевна
Мать ребёнка: Большакова Устинья
Рождение ребёнка
1805
Сын: Большаков Василиск Васильевич
Мать ребёнка: Большакова Устинья
Рождение ребёнка
?.02.1816
Дочь: (Большакова) Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Большакова Устинья
Смерть
1847