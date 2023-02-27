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Большакова Устинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Василий Антонович

Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Большакова) Акулина Васильевна

Отец ребёнка: Большаков Василий Антонович

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Большакова) Настасья Васильевна

Отец ребёнка: Большаков Василий Антонович

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1805

Сын: Большаков Василиск Васильевич

Отец ребёнка: Большаков Василий Антонович

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.02.1816

Дочь: (Большакова) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Большаков Василий Антонович

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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