Большакова Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Большакова) Акулина Васильевна
Отец ребёнка: Большаков Василий Антонович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Большакова) Настасья Васильевна
Отец ребёнка: Большаков Василий Антонович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Большаков Василиск Васильевич
Отец ребёнка: Большаков Василий Антонович
Рождение ребёнка
?.02.1816
Дочь: (Большакова) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Большаков Василий Антонович
Смерть
Неизвестно